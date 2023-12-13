В Оренбурге приостановили работу детских кружков и секций из-за роста заболеваемости ОРВИ

В региональном управлении Роспотребнадзора подчеркнули, что с 4 по 10 декабря уровень заболеваемости среди школьников до 14 лет превысил эпидемический порог на 40,9%

ТАСС, 13 декабря. Работа учреждений дополнительного образования для детей в Оренбурге приостановлена в связи с ростом заболеваемости ОРВИ в регионе. Об этом сообщили в администрации города со ссылкой на предписание регионального управления Роспотребнадзора.

"Работа всех учреждений, секций и кружков дополнительного образования, в том числе относящихся к сферам культуры и спорта, приостановлена с сегодняшнего дня до особого распоряжения. Такое решение продиктовано необходимостью разобщения детей до стабилизации ситуации с заболеванием ОРИ [острыми респираторными инфекциями]", - сообщили в мэрии.

Как отметила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Ксения Клюева, слова которой приводятся в сообщении, в Оренбурге отмечается подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями. С 4 по 10 декабря уровень заболеваемости среди школьников до 14 лет превысил эпидемический порог на 40,9%.