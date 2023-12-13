В СНГ надеются, что Международная организация по русскому языку начнет работу в 2024 году

Договор об учреждении Международной организации по русскому языку был подписан главами государств - участников СНГ на встрече в Бишкеке 13 октября

МИНСК, 13 декабря. /ТАСС/. Руководство Содружества Независимых Государств надеется, что Международная организация по русскому языку начнет работу в 2024 году. Об этом сообщил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

"Идут различные подготовительные мероприятия по созданию этой организации. Ну и не могу не сказать, что секретариат организации, штаб этой организации будет размещаться в городе Сочи Российской Федерации. Мы надеемся, что в следующем году эта организация уже заработает", - сказал он перед началом очередного заседания Совета постпредов стран - участниц СНГ в Минске.

Договор об учреждении Международной организации по русскому языку, с инициативой о создании которой в 2022 году выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, был подписан главами государств - участников СНГ на встрече в Бишкеке 13 октября 2023 года. Президент России Владимир Путин предложил разместить штаб-квартиру организации в Сочи. Он также выражал надежду на оперативный запуск ее функционирования. Помощник президента РФ Юрий Ушаков отмечал, новая структура "не будет ограничена пространством Содружества" и будет открыта для присоединения всех желающих государств.