ГД установила единые требования отчетности в сфере контроля за оборотом наркотиков

Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект об установлении единых требований к отчетности в сфере контроля за легальным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года.

Документ был инициирован правительством РФ. Изменения вносятся в закон "О наркотических средствах и психотропных веществах". Документ устанавливает, что правом назначать лиц, ответственных за ведение специальных журналов с отчетностью, наделяются не только руководители юридического лица, но и его уполномоченные представители. В такие специальные журналы вносятся операции, при которых изменяется количество прекурсоров, оборот которых в РФ ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля.

Также меняются сроки хранения таких журналов с 10 лет до 5 лет. Порядок, форма и сроки представления юридическими лицами или их уполномоченными представителями отчетов о деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, и о культивировании наркосодержащих растений устанавливаются кабмином.

По словам авторов инициативы, нововведения направлены "на усиление контроля в области производства, распределения и использования наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, что позволит обеспечить непрерывность антинаркотического контроля".