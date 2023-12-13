В Госдуме депутаты дали старт новогодней акции "Елка желаний"

По мнению руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимира Васильева, благодаря таким проектам "общество становится более нравственным, более добрым"

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Депутаты в Госдуме открыли всероссийскую новогоднюю акцию "Елка желаний", посвященную детям участников специальной военной операции. Об этом сообщается в Telegram-канале фракции "Единой России".

"В Госдуме депутаты дали старт всероссийской новогодней акции "Елка желаний". Акция, которая объединяет многие тысячи людей, готовых совершать добрые дела, продлится до 28 февраля 2024 года", - говорится в сообщении.

По словам одного из организаторов акции, главы думского комитета по молодежной политике Артема Метелева, акция в Госдуме проходит уже третий раз. "В этом году эту благотворительную акцию мы решили посвятить детям участников специальной военной операции, - сообщил он. - Это наш святой долг". По мнению руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимира Васильева, благодаря таким проектам "общество становится более нравственным, более добрым".

По мнению главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, Новый год - "самый народный праздник, и он всегда ассоциируется с чудом, которое приходит в это время в каждый дом". "Есть такая расхожая поговорка: "Солдат ребенка не обидит". И, конечно, комитет по обороне выполнит все, что пожелали дети бойцов", - приводятся слова Картаполова.

Лидер партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Сергей Миронов отметил, что снял с елки пять шаров-желаний. "Больше всего меня удивило желание 10-летней Марфы Яковлевой из Новгородской области, которая попросила зимнюю походную палатку. Мне, как президенту Федерации спортивного туризма, особенно приятно будет выполнить эту мечту", - написал он в своем Telegram-канале.

Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) намерен исполнить желание ребенка из Калужской области. "На этот раз мне предстоит исполнить желание семилетнего Ивана из деревни Коряково в Калужской области. Он мечтает о геймпаде и очках виртуальной реальности. Все это обязательно прибудет к нему под новогоднюю елку", - написал он в своем телеграм-канале.

Об акции

Акция проводится с 2018 года. В 2022 году почти 47 тыс. детей и пожилых людей смогли исполнить свои мечты в рамках акции. Всего за пять лет были исполнены мечты около 107 тыс. человек. Мероприятие проходит в двух форматах. Новогодние деревья с желаниями участников проекта устанавливаются в офисах организаций-партнеров и на площадках крупных мероприятий. Подобрать желания можно также на сайте елкажеланий.рф, исполнитель сам определяет сумму подарка и регион, в котором он готов реализовать мечту участника.

В рамках акции предусмотрено три вида желаний - материальные, нематериальные и подарок-сюрприз. В первой категории можно подарить книги, товары для хобби, музыкальные инструменты, спортивный инвентарь и экипировку, детские и развивающие игрушки, одежду, наряды или костюмы. Во второй категории можно исполнить нематериальную мечту ребенка, например, подарить ему путешествие в Москву, купить билеты на новогоднее шоу или организовать встречу с космонавтом. В третьей категории исполнитель не видит загаданное желание, изучает историю ребенка и его увлечения, а потом сам принимает решение, что подарить.