СФ одобрил введение уголовного наказания за повторную передачу мобильника в тюрьму

Член комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Ольга Ковитиди сообщила, что закон "направлен на противодействие преступлениям, которые совершают осужденные и лица, содержащиеся под стражей, при помощи мобильных телефонов и интернета"

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, который вводит уголовную ответственность вплоть до двух лет лишения свободы за повторную передачу средств мобильной связи лицам, содержащимся в местах лишения свободы.

Как отметила член комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Ольга Ковитиди, уголовная ответственность будет наступать в случае, если гражданин ранее уже привлекался к административной или уголовной ответственности за передачу или попытку передачи мобильного телефона и других средств связи и комплектующих к ним в места лишения свободы.

Закон устанавливает наказание в виде штрафа в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от года до двух лет, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на тот же срок.

Как отметила Ковитиди, закон "направлен на противодействие преступлениям, которые совершают осужденные и лица, содержащиеся под стражей, при помощи мобильных телефонов и интернета".