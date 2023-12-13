В Подмосковье газифицировали 60 населенных пунктов с начала года

С начала 2023 года введено в эксплуатацию 386 км газопроводов, за счет чего более 10 тыс. жителей смогут подключиться к централизованному газоснабжению

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. В Московской области газифицировали 60 населенных пунктов по губернаторской программе с начала года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Подмосковья.

"В рамках реализации губернаторской программы "Развитие газификации в Московской области" специалистами "Мособлгаза" газифицировано 60 населенных пунктов в Подмосковье. Среди последних газифицированных населенных пунктов - деревня Коровино Орехово-Зуевского городского округа, деревня Мошницы городского округа Солнечногорск, деревня Жирошкино Раменского городского округа и деревня Прудно городского округа Ступино", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что с начала года введено в эксплуатацию 386 км газопроводов, за счет чего более 10 тыс. жителей смогут подключиться к централизованному газоснабжению. По словам министра энергетики Московской области Александра Самарина, которого цитирует пресс-служба, в этом году губернаторская программа выполнена на 100%, завершены работы на всех объектах, которые были запланированы на 2023 год.

"После завершения работ в населенных пунктах начнется бесплатное подведение газа до границ участков жителей зарегистрированных домов по социальной газификации. Для внесения населенного пункта в программу жителям необходимо обратиться в Министерство энергетики Московской области. При этом в населенном пункте должно быть не менее 30 жителей с постоянной регистрацией. Предельные затраты на одного жителя не должны превышать 450 тыс. рублей", - добавили в министерстве.