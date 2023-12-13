В Зимбабве не менее 100 слонов погибли из-за засухи

Как сообщил директор программы по сохранению природных ландшафтов Филипп Кувавога, наступление сезона дождей опаздывает на пять недель по сравнению с обычным графиком, что связано с климатическими изменениями и циклоном Эль-Ниньо

ХАРАРЕ, 13 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 100 слонов умерли из-за обезвоживания на западе Зимбабве. Об этом сообщила газета The Chronicle со ссылкой на неправительственную организацию "Международный фонд защиты животных" (IFAW).

По данным фонда, слоны погибли из-за засухи в национальном парке Хванге. Как заявил директор программы по сохранению природных ландшафтов Филипп Кувавога, в 2023 году наступление сезона дождей уже опаздывает на пять недель по сравнению с обычным графиком, что связано с климатическими изменениями и циклоном Эль-Ниньо. Представитель фонда отметил, что гибель слонов в Зимбабве из-за засухи стала повторяющимся явлением и напомнил о смерти 200 слонов в южноафриканской стране в 2019 году.

Как отмечает The Chronicle, вода в резервуарах быстро высыхает из-за продолжающейся засухи, и животные вынуждены проходить длинные расстояния в поисках источников питья. Поэтому власти Зимбабве решили пробурить 100 скважин, из которых сотрудники парков смогут выкачивать воду в резервуары для питья.

По данным газеты, популяция слонов в Зимбабве составляет более 80 тыс. особей при том, что страна обладает возможностью обеспечить приемлемые условия проживания только для 45 тыс. слонов.