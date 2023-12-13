В России займутся правовым просвещением блогеров

Соответствующее соглашение подписали АНО "Белый интернет" и Ассоциация блогеров и агентств

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. АНО "Белый интернет" и Ассоциация блогеров и агентств заключили соглашение о партнерстве, в рамках которого будут заниматься повышением правовой грамотности блогеров в России. Об этом сообщила глава АНО "Белый интернет" Элина Сидоренко.

"Это будет рамочное соглашение, ориентированное на то, чтобы делать крупные дела, основываясь на нашей одинаковой позиции относительно цифровой гигиены, цифровой грамотности, мы должны блогеров просвещать", - сказала она на пресс-конференции в Москве.

Президент и сооснователь Ассоциации блогеров и агентств Татьяна Иванова также подчеркнула, что две организации будут заниматься образовательными программами для блогеров, работающих как с командами специалистов, так и самостоятельно. "В рамках нашего сотрудничества мы будем продолжать разрабатывать образовательные программы именно для того, чтобы повышать правовую грамотность не только тех блогеров, которые работают с командами, и у них есть возможность нанять соответствующих людей, бухгалтеров, юристов, но и тех [блогеров], кто пока еще работает в одиночку, чтобы они тоже были подкреплены правильными знаниями. По всем этим направлениям мы планируем вести совместную деятельность", - добавила она.

Объем блогерского рынка растет в последние годы, отметил сооснователь Ассоциации блогеров и агентств, генеральный директор креативного агентства BlackLight Максим Перлин.

"Объем блогерского рынка только в 2022 году был 50 млрд рублей. Объем блогерского рынка в 2023 году, по нашим оценкам, - от 70 [млрд] до 80 млрд рублей. То есть рынок растет, несмотря на уход западных соцсетей, несмотря на сложности, огромными объемами - примерно по 30-40-50% в год. Это действительно большой рост", - рассказал он.