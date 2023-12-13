В Москве более 130 тыс. человек задействованы в круглосуточной уборке снега

В связи с неблагоприятными погодными условиями, которые сохранятся до конца недели, все городские службы продолжают работать в усиленном режиме

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Свыше 130 тыс. сотрудников коммунальных служб и инженерных компаний, а также 18 тыс. единиц техники задействованы в круглосуточной уборке снега в столице. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В настоящее время в городе на фоне продолжающихся снегопадов ведутся масштабные работы по очистке от снега дорог, тротуаров и дворовых территорий, крыш жилых домов. В общей сложности в них задействованы более 130 тыс. человек и 18 тыс. единиц техники, в том числе дополнительно привлеченные силы и техника городских инженерных компаний. Осуществляется непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети, в круглосуточном режиме проводятся циклы работ по сплошному механизированному подметанию и противогололедной обработке", - сказал Бирюков.

Заммэра отметил, что особое внимание уделяется оперативной очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями, которые сохранятся до конца недели, все городские службы продолжают работать в усиленном режиме. Согласно данным синоптиков, во второй половине дня четверга снегопад усилится, ожидаются порывы ветра до 17 м/с, наиболее интенсивными осадки будут в пятницу. К утру субботы прирост свежевыпавшего снега с начала недели может составить более 30 см", - добавил он.

Глава комплекса городского хозяйства уточнил, что в связи с непогодой на круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур округов. Для помощи водителям грузовых автомобилей, в первую очередь на МКАД и в ТиНАО, организовано дежурство тягачей.