В АТОР заявили, что открытие аэропорта Краснодара привлечет на курорты до 2 млн туристов

Вице-президент Сергей Ромашкин добавил, что благодаря открытию авиузла на курорты смогут прилетать жители Урала и Сибири,

ТАСС, 13 декабря. Открытие аэропорта Краснодара привлечет на черноморские курорты дополнительно до 2 млн туристов, сообщил ТАСС вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Сергей Ромашкин.

"Регионы, которые выиграют от открытия аэропорта, - это Крым, Анапа и Геленджик. Суммарный турпоток в эти три региона в 2023 году составил около 10-11 млн туристов. Ожидаем, что открытие добавит от 1,5 до 2 млн "авиатуристов", до 13 млн в целом", - сказал он.

Благодаря открытию аэропорта на курорты смогут прилетать жители Урала и Сибири, которым долго добираться туда на автомобилях или поездах. Вырастут также короткие поездки из Москвы и Санкт-Петербурга, отметил Ромашкин.

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе сообщила ТАСС в кулуарах форума "Travel Hub. Путешествуй!", что открытие аэропорта в Краснодаре способствовало бы росту турпотока в восточную часть Краснодарского края и в Ростовскую область в летний сезон. При этом, по ее оценке, этот фактор не приведет к снижению цен на отдых на юге страны.

Ранее администрация Краснодарского края сообщила, что 15 декабря аэропорт Краснодара обслужит тестовый рейс, по итогам которого будет принято решение о возобновлении работы.

Россия закрыла с 24 февраля 2022 года для гражданских самолетов часть своего воздушного пространства на юге и в центральной части страны из-за проведения специальной военной операции на Украине. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.