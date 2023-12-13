Шоу "Выжить в ..." после ОАЭ и Узбекистана будет сниматься и в других странах

Генеральный директор холдинга "Газпром-медиа" Александр Жаров сообщил, что холдинг также находит точки соприкосновения с коллегами в Китае, поскольку они обладают определенными технологическими возможностями

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Холдинг "Газпром-медиа" планирует снимать шоу "Выжить в ..." в разных странах и городах, не останавливаясь на Дубае и Самарканде. Об этом сообщил генеральный директор холдинга "Газпром-медиа" Александр Жаров на пленарном заседании конгресса "Инновационная практика: наука плюс бизнес".

"Сейчас время сотрудничества и коллабораций. Все началось с нашего оригинального формата "Выжить в Дубае", который заинтересовал арабских коллег. <...> Скоро выйдет шоу "Выжить в Самарканде". Дальше линейка "Выжить в ..." будет сниматься и в других странах", - рассказал он.

Шоу "Выжить в Дубае" вышло в эфире телеканала ТНТ в 2023 году, на 2024 год запланирован выпуск нового сезона шоу под названием "Выжить в Самарканде".

По словам Жарова, холдинг также находит точки соприкосновения с коллегами в Китае, поскольку они обладают определенными технологическими возможностями.

"Идет продвижение в рамках сотрудничества с БРИКС, арабскими странами, Китаем, Турцией, Южной Америкой. С теми, кто к нашей стране относится с пониманием и уважением, нужно искать перспективы совместной деятельности. Уверен, сейчас время, когда побеждают интернациональные коллективы", - добавил он.

Х конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес" проходит 13 декабря. Его организаторами выступают МГУ и негосударственный институт развития "Иннопрактика". Основная тема мероприятия в 2023 году: "Совокупный российский суверенитет 2.0: эффективные пути взаимодействия науки, бизнеса и власти".

ТАСС - официальный информационный партнер конгресса.