В России может появиться звание "Заслуженный работник цифровой отрасли"

Федеральный партийный проект "Единой России" "Цифровая Россия" и Минцифры представят президенту соответствующее предложение

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Федеральный партийный проект "Единой России" "Цифровая Россия" и Минцифры РФ представят главе государства предложение об учреждении почетного звания "Заслуженный работник цифровой отрасли Российской Федерации". Об этом ТАСС сообщил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор "Цифровой России" Антон Немкин.

Он напомнил, что в России в настоящее время существует более 60 почетных званий, которые охватывают основные профессиональные отрасли, однако нет единого почетного звания, которое бы касалось исключительно работников цифровой отрасли. Основным же почетным званием в отрасли, как напомнил депутат, является "Заслуженный работник связи и информации Российской Федерации". Также имеются смежные почетные звания, но они, по мнению Немкина, в полной мере не отражают вклад представителей цифровой отрасли в развитие государства.

"В связи с этим федеральный партийный проект "Цифровая Россия" совместно с Минцифры намерен вынести предложение об учреждении отдельного почетного звания "Заслуженный работник цифровой отрасли Российской Федерации", - сказал Немкин.

По его словам, в министерстве к идее партпроекта отнеслись положительно, и теперь вместе с департаментом развития отрасли информационных технологий предстоит подготовить обоснование инициативы и представления предложений президенту. "Работники цифровой отрасли прикладывают большие усилия для того, чтобы внедрение новых технологий в нашу жизнь происходило максимально плавно и комфортно. И их труд, безусловно, достоин наград", - добавил Немкин.