На муниципальную премию "Служение" поступило 18 тыс. заявок со всей России

Награждение пройдет в январе 2024 года

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Организаторы Всероссийской муниципальной премии "Служение" получили 18 тыс. заявок со всей страны, награждение пройдет в январе 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ).

Ранее президент России Владимир Путин поручил учредить премию "Служение" для представителей муниципалитетов, внесших значительный вклад в решение вопросов местного значения и развитие местного самоуправления.

"Сегодня закончился прием заявок на первую Всероссийскую муниципальную премию "Служение". Со всей России мы получили порядка 18 тысяч заявок. Итоги премии будут подведены в январе 2024 года", - приводятся в сообщении слова замначальника управления президента РФ по внутренней политике Евгения Грачева по итогам диалога глав муниципальных образований страны с руководством Минсельхоза на Международной выставке-форуме "Россия" .

Со ссылкой на главу Минсельхоза РФ Дмитрия Патрушева отмечается, что сейчас в селах и городах страны проживают порядка 60 млн россиян. С 2020 года 11 млн из них удалось охватить мероприятиями госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий".

Представителям ведомства в ходе диалога были представлены выработанные на прошедшей накануне стратегической сессии по развитию сельских территорий предложения. В их числе создание агропарков, развитие современных медиапрофессий для молодежи, сокращение административных барьеров для сельского бизнеса, расширение программы по благоустройству и формирование положительного имиджа села.

"В ходе стратсессии главы муниципалитетов говорили и о развитии дорожной инфраструктуры, в том числе повышении уровня безопасности дорог. Стимулировать создание личных подсобных хозяйств и сельхозпредприятий участники стратсессии предложили через восстановление пунктов приема продукции у населения. Также среди предложенных мер - упрощение процедуры получения разрешений по использованию земель, создание привлекательных условий для инвесторов, корректировка нормативной базы. Все сформированные в ходе марафона инициативы переданы в проработку Минсельхоза России", - поясняется в сообщении.

Об ассоциации

Ассоциация развития местного самоуправления была учреждена как национальная в мае 2019 года и переименована во всероссийскую в декабре 2019 года. В настоящее время в ее состав входят 85 региональных ассоциаций - советы муниципальных образований субъектов РФ.