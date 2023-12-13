Полиция с начала года пресекла 12 тыс. нарушений розничной продажи алкоголя

По данным РБК, глава МВД Владимир Колокольцев ранее написал письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину о том, что некоторые депутаты устраивают рейды по так называемым наливайкам, тем самым создают ложное впечатление о бездействии полиции, хотя надзор за торговлей не входит в ее компетенцию

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции с начала текущего года пресекли около 12 тыс. нарушений правил розничной продажи алкогольной продукции. Об этом сообщил начальник отдела договорно-правовой деятельности МВД России Сергей Булатецкий.

"С 1 января 2023 года по настоящее время сотрудниками полиции пресечено около 12 тыс. правонарушений по части 3 статьи 14.16 КоАП (нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции)", - сказал он.

При этом, как отметил Булатецкий, если продажа алкоголя осуществлялась несовершеннолетним, то правонарушитель привлекается к административной ответственности по ч. 2.1 ст. 1 14. 16 КоАП (розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции). При повторном совершении такого правонарушения в течение 180 дней образуется состав по ст. 151. 1 УК РФ (розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции).

Как пояснил начальник отдела, согласно закону, продажа алкогольной продукции является лицензируемым видом деятельности, контроль за которой осуществляется Росалкогольтабакконтролем, органами лицензионного контроля. В части качества алкогольной продукции, а также соблюдения других правил торговли контролем наделены органы Роспотребнадзора. К особым требованиям розничной продажи алкоголя законом отнесен запрет на розничную продажу с 23:00 до 08:00.

Согласно законодательству РФ, полиция не наделена компетенцией по осуществлению контрольно-надзорных полномочий за деятельностью, связанной с производством и оборотом алкогольной продукции. При этом, учитывая, что полиция обязана защищать жизнь, здоровье, права и свободы граждан, а также противодействовать правонарушениям при поступлении заявлений граждан о фактах правонарушений, в том числе связанных с продажей алкоголя ночью, полиция обязана зарегистрировать такое обращение и принять соответствующие меры. Поэтому "наряду с должностными лицами Роспотребнадзора, Росалгокольтабакконтроля, должностным лицам полиции предоставлено право составления протоколов и рассмотрения дел об административных правонарушениях по части 3 статьи 14.16 КоАП", отметил Булатецкий. Кроме того, он сообщил, что по поручению президента РФ по итогам Петербургского международного экономического форума Минюст России разработал проект закона №481609-8 "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" (в части исключения дублирования органами внутренних дел функций органов, осуществляющих контрольно-надзорную деятельность).

По сообщению РБК, глава МВД Владимир Колокольцев написал письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину о том, что некоторые депутаты устраивают рейды по так называемым наливайкам (точкам, продающим алкоголь в жилых домах, в том числе в ночное время) и привлекают к этому СМИ, тем самым создают ложное впечатление о бездействии полиции, хотя надзор за торговлей не входит в ее компетенцию.