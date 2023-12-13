Половина студентов Томской области получают инженерные специальности

Заместитель губернатора по научно-технологическому развитию Людмила Огородова напомнила, что Томск - образовательный центр инженерной подготовки

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Инженерные или технические специальности получают 30 тыс. студентов Томской области. Всего в студенческой столице России обучается 60 тыс. человек, сказала заместитель губернатора Томской области по научно-технологическому развитию Людмила Огородова на пресс-конференции в ТАСС.

"Томск - образовательный центр инженерной подготовки. В этом его ценность, уникальность и привлекательность. Университеты разные по отраслевой принадлежности, а задача - готовить инженеров в биологии, энергетике, ракетно-космической отрасли. У нас 50% студентов обучаются или инженерному делу, или технологиям, или техническим наукам. 30 тысяч студентов. И очень важно сегодня для достижения национального студента, чтобы инженеры понимали друг друга", - сказала Огородова.

По ее словам, на проекте "Прорыв" в Северске, где госкорпорация "Росатом" строит атомный реактор замкнутого топливного цикла, работают химики, создавая инженерный регламент, IT-инженеры, которые готовят цифровые двойники лабораторий, энергетики физико-конденсированных состояний и другие. При этом образовательные программы в инженерных школах дорабатывают вместе с индустриальными партнерами.

В ходе "Часа субъекта" в Совете Федерации губернатор Томской области Владимир Мазур сказал, что студенты будут заниматься реальными разработками без отрыва от учебы в строящемся кампусе. "Все томские университеты и академические институты интегрированы в уникальный для России проект "Большой университет". Первый инфраструктурный проект "Большого университета Томска" - межуниверситетский студенческий кампус, который мы построим по национальному проекту "Наука и университеты". Кампус - это пространство для учебы, творчества, жизни и для R’n’D-центров российских компаний", - сказал Мазур в выступлении перед сенаторами.

О проекте "Большой университет"

Все шесть вузов Томска, а также академические институты объединились в "Большой университет", чтобы стать одним из крупнейших мировых городов-университетов, центром экспорта образования и технологий. Планируется, что в "Большом университете" к 2030 году будут учиться 100 тыс. студентов, а совокупный бюджет всех вузов превысит бюджеты МГУ, НИУ ВШЭ и СПбГУ.

Президент России Владимир Путин объявил о проведении с 2022 по 2031 год Десятилетия науки и технологий. Среди задач тематического десятилетия - привлечение в сферу исследований и разработок талантливой молодежи, содействие вовлечению исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и страны, а также повышение доступности информации о достижениях и перспективах развития науки для граждан России. Оператор проведения Десятилетия науки и технологий - АНО "Национальные приоритеты".