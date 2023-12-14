Ассистенты преподавателей иностранных языков школ Парижа не получали зарплаты два месяца

В итоге им выплатили заработанные деньги, а также дополнительную компенсацию

ПАРИЖ, 14 декабря. /ТАСС/. Более 100 ассистентов преподавателей иностранных языков парижских школ в течение двух месяцев не получали зарплату. Об этом сообщила ТАСС Мари-Летиция Гаррик после пресс-конференции ассистентов, которая прошла в центре Парижа.

"В октябре и ноябре в установленный срок 105 ассистентов преподавателей иностранных языков не получили зарплату, - сказала Гаррик. - Нам пришлось обратиться в Минобразования, правительство Франции и посольства 30 государств, чтобы в итоге ассистенты смогли получить заработанные за два месяца деньги".

Наравне с зарплатой, которая ненамного превышает €800 в месяц, ассистенты преподавателей также смогли получить дополнительную компенсацию в €500 за задержку выплат, отметила собеседница агентства.

"По нашему мнению, проблемы с начислением зарплаты связаны с нехваткой работников в системе образования", отметила Гаррик. "Подобные инциденты наносят ущерб имиджу французского образования. Поэтому мы и решили предать этот факт гласности, чтобы более ни один ассистент преподавателя не оказался в такой ситуации", - подчеркнула она.

Она сообщила, что среди ассистентов были представители "со всех уголков мира", в частности, России, Аргентины, Венесуэлы, Израиля, Индии, Кении, Мексики, Перу, США.

Два месяца без зарплаты

Как рассказали ассистенты преподавателей, задержка зарплаты заставила некоторых из них просить помощь родственников, оставшихся в их странах, обращаться за поддержкой в профсоюзы и брать деньги в долг.

Ассистенты иностранных языков работают во французских учебных заведениях вместе с преподавателями. Они приезжают из разных стран и участвуют в уроках иностранных языков, рассказывая о культуре своих государств и помогают ученикам практиковать разговорные навыки. Чтобы кандидату получить позицию ассистента, он должен пройти отбор в своей стране.