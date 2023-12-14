На западе Украины староста села не позволил снести памятник советскому солдату

По словам советника главы Львовской областной военной администрации Олега Радика, ни сотрудники полиции, ни представители правительства не смогли провести демонтаж

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Староста села Смыков во Львовской области на западе Украины не позволил снести памятник советскому солдату, встав на его защиту. Об этом сообщил советник главы Львовской областной военной администрации Олег Радик.

"В селе Смыков пробовали снять памятник. Староста Левицкий Виталий Степанович взобрался на него и плакал. Не дал [демонтировать]", - написал он на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Он отметил, что ни сотрудники полиции, ни власти не смогли провести демонтаж памятника.

В свою очередь издание "Страна" в Telegram-канале опубликовало слова Левицкого, который акцентировал внимание на том, что техника, прибывшая для демонтажа, занимается уничтожением памяти поколений. "Техника приехала уничтожать человеческую память, память погибших за свою землю, за своих детей в борьбе с фашизмом", - сказал Левицкий.

Борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и примерно 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры Украины заявило, что тогда было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией.