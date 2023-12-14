Депардье лишили высшей награды Квебека за нелестные высказывания о женщинах

Глава провинции Франсуа Лего отметил, что поведение актера "бросает тень" на репутацию других членов Ордена

ОТТАВА, 14 декабря. /ТАСС/. Власти франкоязычной канадской провинции Квебек лишили актера Жерара Депардье высшей награды региона - Ордена Квебека - за нелестные высказывания в адрес женщин. Об этом в среду сообщил телеканал CTV со ссылкой на главу провинции Франсуа Лего.

"Скандальные высказывания Жерара Депардье, сделанные им на камеру, шокировали международную общественность, - цитирует телеканал политика. - Его поведение бросает тень на репутацию членов Ордена Квебека, в связи с этим я принял решение немедленно исключить его из [списка членов] Ордена".

Отмечается, что скандальные высказывания были сделаны Депардье еще в 2018 году во время его визита в КНДР по случаю 70-летия со дня образования государства. Эти кадры недавно показал французский телеканал France 2. CTV не стал цитировать скандальные слова Депардье, но указал, что "уничижительные и сексистские комментарии были сделаны в адрес женщин и, вероятно, 10-летней девочки".

74-летний Депардье был удостоен Ордена Квебека в 2002 году.