На Камчатке планируют запустить шаттлы до горнолыжной базы "Морозная"

Туда можно добраться только на личном транспорте

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 декабря. /ТАСС/. Шаттлы из близлежащих населенных пунктов запустят к горнолыжной базе "Морозная" на Камчатке, где в том числе тренируется сборная России по горнолыжному спорту и сноубордингу. В настоящее время до базы можно добраться только на личных автомобилях, сообщает пресс-служба краевого правительства.

"Я несколько конкретных вещей хотел бы зафиксировать и в рамках поручений реализовать. По прокату и раздевалке у меня просьба к министерству спорта - операторам продумать прокат и раздевалки. Особенно на "Морозной", конечно. Давайте продумаем [организацию шаттлов - прим. ТАСС]. Шаттлы - непросто, потому что надо тщательно продумать. Но это и для туристов, и для наших жителей - чтобы из города или Елизова можно было прямо на "Морозную" ездить", - приводятся в сообщении слова главы региона Владимира Солодова.

В настоящее время до горнолыжной базы полуострова можно добраться только на личном транспорте, при этом оборудованных парковочных мест на всех не хватает. Существуют трудности также с выдачей прокатного оборудования и приобретением билетов на подъемник.

Всего в Камчатском крае функционируют девять горнолыжных баз, у которых 27 трасс общей протяженностью около 38 км. До горнолыжных баз, находящихся в черте Петропавловска-Камчатского и Елизова, можно добраться общественным транспортом или на такси. До горнолыжного центра у подножия Авачинского вулкана можно добраться только на транспорте повышенной проходимости. Дооборудование баз проводится в рамках выполнения мероприятий нацпроектов и за счет средств Единой дальневосточной субсидии.