В Бурятии из-за роста ДТП усилили ответственность за выпас скота вне положенных мест

За 10 месяцев 2023 года произошло свыше 100 аварий с наездом на животных

УЛАН-УДЭ, 14 декабря. /ТАСС/. Депутаты Народного хурала Бурятии увеличили штрафы за выпас сельскохозяйственных животных вне определенных для этого мест из-за роста ДТП, передает корреспондент ТАСС.

"С законодательной инициативой выступила региональная прокуратура республики. Необходимость повышения штрафов вызвана ростом количества ДТП: за 10 месяцев текущего года совершено 110 аварий с наездом на коров и коней", - пояснили в пресс-службе республиканского парламента.

Приняв закон, парламентарии внесли изменения в статью 47 закона Республики Бурятия "Об административных правонарушениях". Новая редакция закона предусматривает наложение административного штрафа за выпас сельскохозяйственных животных вне установленных органами местного самоуправления мест: на граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, на должностных лиц - от 10 тыс. до 50 тыс. рублей, на юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Прежде за выпас скота вне специально определенных мест физическое лицо штрафовали на 1-5 тыс. рублей, должностные лица - на 2-6 тыс. рублей, юридические лица - на 4-10 тыс. рублей.

Маршруты и места выпаса сельскохозяйственных животных в Бурятии устанавливают органы местного самоуправления. Обязательное условие при этом - следить за коровами, лошадями, овцами и прочим скотом должен владелец, либо пастух, нанятый по договору.

Ранее администрация Иволгинского района республики выступила с предложением помечать сельскохозяйственных животных - крупный рогатый скот - светоотражающей краской, чтобы снизить число ДТП, особенно рядом с оживленными трассами. Однако инициатива не получила должной поддержки для распространения метода. В целом в Бурятии определено порядка 1,2 тыс. мест для выпаса скота. На территории более чем 570 населенных пунктов осуществляется выпас домашних животных, при этом организованный осуществляется только примерно в 300.