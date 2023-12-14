Авиарейс из Махачкалы в Наманган совершил вынужденную посадку в Фергане

В пресс-службе Uzbekistan Airports сообщили, что это произошло из-за плохой видимости

ТАШКЕНТ, 14 декабря. /ТАСС/. Самолет российской авиакомпании Red Wings, следовавший из Махачкалы в Наманган (Узбекистан), из-за плохой видимости в аэропорту назначения совершил вынужденную посадку в воздушной гавани Ферганы. Об этом сообщила пресс-служба Uzbekistan Airports.

"Из-за неблагоприятных метеоусловий (видимость 250 м) рейс RA1123 российской авиакомпании Red Wings, следовавший по маршруту Махачкала - Наманган, после нахождения в зоне ожидания, был перенаправлен в международный аэропорт Фергана. В 10:21 по ташкентскому времени самолет с 76 пассажирами на борту приземлился в Фергане. В ближайшее время пассажиры будут доставлены в аэропорт Наманган наземным транспортом", - говорится в сообщении.

"Обратный рейс RA1124 авиакомпании Red Wings по направлению Наманган - Махачкала будет выполняться из аэропорта Фергана. Пассажиры также будут доставлены из Намангана в аэропорт назначения наземным транспортом", - добавили в пресс-службе.