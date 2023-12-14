Суд в Новосибирске отказал в восстановлении в должности экс-директору "Вектора"

Ринат Максютов покинул должность в связи с утратой доверия из-за обнаруженной в его действиях коррупционной составляющей

НОВОСИБИРСК, 14 декабря. /ТАСС/. Новосибирский облсуд отказал бывшему директору центра вирусологии "Вектор" Ринату Максютову, уволенному в связи с утратой доверия, в восстановлении в должности, следует из картотеки суда.

"Отказано в удовлетворении иска", - говорится в карточке дела на сайте суда.

Максютов подал иск в суд для оспаривания увольнения летом 2023 года. Он покинул должность в мае в связи с утратой доверия из-за обнаруженной в его действиях коррупционной составляющей. Дело было передано на рассмотрение из районного в областной суд из-за сведений, содержащих гостайну.

Ринат Максютов принимал участие в разработке антиковидной вакцины "Эпиваккорона", работал в "Векторе" с 2003 года.