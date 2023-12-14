В ДНР из-за непогоды без электричества остаются более 55 тыс. абонентов

Ремонтные бригады энергетиков работают в круглосуточном режиме

ДОНЕЦК, 14 декабря. /ТАСС/. Более 55 тыс. абонентов остаются без электроэнергии на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) из-за непогоды.

"По состоянию на 07:00 14 декабря оставались обесточенными 1 072 трансформаторных подстанции, 57 987 бытовых абонентов, из них 995 ТП, 55 031 бытовой абонент - в результате непогоды", - сообщил Telegram-канал Министерства угля и энергетики ДНР.

Менее чем за сутки подачу электричества в регионе восстановили для более чем 26 тыс. абонентов. Ремонтные бригады энергетиков работают в круглосуточном режиме.