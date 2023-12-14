На Чукотке ожидается метель с порывами ветра до 28 м/с

Под действие циклона попадают городской округ Анадырь, Анадырский муниципальный район, городские округа Провиденский и Эгвекинот

ТАСС, 14 декабря. Порывы ветра до 28 м/с ожидаются с вечера 13 декабря на территории Чукотки. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления МЧС России.

"По данным Чукотского УГМС, с 21:00 (12:00 мск) 14 декабря до 21:00 15 декабря на побережье Берингова моря прогнозируются порывы ветра до 28 м/с с низовой метелью. Под действие циклона попадают городской округ Анадырь, Анадырский муниципальный район, городские округа Провиденский и Эгвекинот", - говорится в сообщении.

В управлении рекомендуют не оставлять детей без присмотра и при сильном ветре держаться вдали от ветхих конструкций. Также не следует выезжать за пределы населенных пунктов.