ГД перенесла запуск базы данных со статистикой преступлений на 2027 год

Этот срок обусловлен значительным объемом уже существующей функциональности ГАС ПС, необходимости ее поэтапной модернизации и также проведением опытной эксплуатации системы в течение года

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о переносе на три года сроков создания и ввода в эксплуатацию государственной автоматизированной системы правовой статистики (ГАС ПС).

Документ был внесен в Думу правительством в начале декабря. Речь идет о базе данных со статистикой преступлений. Изменения вносятся в закон, направленный на уточнение норм о государственном едином статистическом учете данных о состоянии преступности, а также в закон "О прокуратуре РФ".

По действующим нормам ГАС ПС должна была начать работать с 1 января 2024 года. С этого же момента федеральные госорганы должны были начать предоставлять в органы прокуратуры первичные статистические данные о состоянии преступности, а Генпрокуратура РФ - размещать официальную статистическую информацию в интернете.

Новые нормы устанавливают, что ГАС ПС начнет функционировать с 1 января 2027 года. Соответственно, на этот же срок переносится и начало предоставления в прокуратуру первичных статистических данных о состоянии преступности, а также размещения Генпрокуратурой соответствующей статистики в интернете.

Как указывали авторы инициативы в пояснительной записке, для создания системы "требуется осуществление контроля со стороны государства в лице профильного ведомства, а также участие крупной компании с государственным участием".

"Согласно экспертной оценке под контролем Минцифры России, реализация ГАС ПС возможна в течение трех лет. Этот срок обусловлен значительным объемом уже существующей функциональности ГАС ПС и необходимости ее поэтапной модернизации в соответствии с новыми техническими решениями, а также проведением опытной эксплуатации системы в течение одного года", - указывали в кабмине.