Собянин: станцию метро "Академическая" достроят к декабрю 2024 года

Мэр Москвы отметил, что с ее пуском улучшится транспортная доступность четырех районов столицы с общей численностью 360 тыс.

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг осмотрел ход строительства станции метро "Академическая" Троицкой линии метрополитена. Ее планируют достроить к декабрю 2024 года.

Строящаяся станция "Академическая" Троицкой линии метро - пересадочная на одноименную станцию Калужско-Рижской линии метро - расположена в одноименном районе Москвы - вдоль улицы Дмитрия Ульянова на пересечении с Профсоюзной улицей и проспектом 60-летия Октября.

"Станция "Академическая" на Троицкой линии метро очень важная. С ее пуском улучшится транспортная доступность четырех районов Москвы с общей численностью 360 тыс. Калужско-Рижское направление - на нее будет пересадка, и сама одноименная станция разгрузится процентов на 20%", - сказал Собянин

Гендиректор компании - подрядчика АО "Трансинжстрой" Алексей Машин в свою очередь отметил, что полностью завершены работы по сооружению ограждающих конструкций котлована, ведутся работы по разработке грунта, из 150 тыс. разработано 105 тыс. куб. м грунта. Он добавил, что с 1 ноября 2023 года приступили к сооружению монолитных конструкций станции. На площадке трудятся 460 рабочих.

"На последующих этапах стройки планируем увеличить численность до 800 человек. Окончание строительства - декабрь 2024 года", - добавил Машин.

"Станция по сравнению с <...> большинством станций этой линии находится в сложном состоянии, поэтому прикладывайте все усилия, чтобы догонять и другие станции этой линии, чтобы у нас был единый пусковой комплекс", - сказал Собянин.

Метро до Троицка

Как сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы, новая Троицкая линия метро пройдет от станции МЦК "ЗИЛ" до города Троицка. Ветка длиной 43 км с 17 станциями станет одним из самых протяженных радиусов Московского метро и самым большим за МКАД.

В настоящее время идет строительство первой очереди - участков Троицкой линии от станции "ЗИЛ" до станции "Коммунарка" общей протяженностью 26 км с 11 станциями. По второй очереди станция "Коммунарка" - Троицк ведется разработка проектной документации.

На сегодня полностью пройдены все перегонные тоннели от "Академической" до ЗИЛа", за исключением правых перегонных тоннелей "Академическая - Крымская" (пройдено 97%) и "ЗИЛ - Крымская" (80%).