В Подмосковье установили штраф за неоплаченный провоз багажа сверх нормы

Размер штрафа составит 500 рублей

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Депутаты Московской областной думы на заседании в четверг приняли закон, устанавливающий ответственность за неоплату багажа или провоза ручной клади сверх установленной нормы в общественном транспорте. Размер штрафа составит 500 рублей.

"Проектом закона уточнены формулировки Кодекса Московской области об административных правонарушениях в части ответственности за безбилетный проезд по маршрутам регулярных перевозок в части дополнения ответственности за неоплату провоза багажа и ручной клади сверх установленной нормы. Размер штрафа за безбилетный проезд остался неизменным - 1 тыс. рублей, а предлагаемый проектом закона размер штрафа за неоплату перевозки багажа или провоза ручной клади сверх установленной нормы предлагается установить в размере 500 рублей", - сказал в ходе заседания зампред правительства - министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Он добавил, что благодаря введению штрафа в бюджет Московской области за год может поступить около 5,8 млн рублей.

В пресс-службе Мособлдумы пояснили, что если пассажир оплатит штраф, он все равно должен будет также оплатить свой багаж. Оплату проезда и багажа в общественном транспорте контролируют инспекторы административно-пассажирской инспекции.

Отмечается, что пассажир может провозить с собой бесплатно ручную кладь, длина, ширина и высота которой в сумме не превышают 120 см. Кроме этого, бесплатно можно провозить одну пару лыж в чехле, детские санки, детскую коляску. Пассажир имеет право перевозить за плату до двух мест багажа, длина, ширина и высота каждого не должна в сумме превышать 180 см.