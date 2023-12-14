В Северной Осетии в очереди на выезд из России ожидают более 500 большегрузов

Главное управление МЧС России по республике настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в данном направлении

ВЛАДИКАВКАЗ, 14 декабря. /ТАСС/. Более 500 большегрузов ожидают в очереди на Военно-Грузинской дороге на территории Северной Осетии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД по республике.

"На стоянке находится 265 единиц большегрузного транспорта. На дороге - 248, легкового транспорта в очереди нет", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время Военно-Грузинская дорога функционирует в штатном режиме. Очередь связана с тем, что ранее, во время запрета на проезд из-за расчистки снега, накопилось много машин и количество выезжающих из России большегрузов увеличивается.

Главное управление МЧС России по Республике Северная Осетия - Алания настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в данном направлении.

Военно-Грузинская дорога ведет из Владикавказа в Тбилиси через Главный Кавказский хребет, соединяя Россию с Грузией и остальными странами Закавказья. На российском участке трасса проходит по Северной Осетии. В зимнее время дорога часто закрывается из-за непогоды.