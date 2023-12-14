В Армении заявили, что пропуск машин через КПП "Верхний Ларс" соответствует норме

Министр экономики Армении Ваан Керобян отметил, что машины проезжают с нормальной для зимы скоростью

ЕРЕВАН, 14 декабря. /ТАСС/. Пропускная способность КПП "Верхний Ларс" в зимних условиях соответствует норме. Об этом на брифинге заявил министр экономики Армении Ваан Керобян.

"Грузовики проезжают через КПП "Верхний Ларс" с нормальной для зимы скоростью", - сказал он.

В конце ноября Армения созвала срочное совещание в рамках ЕАЭС из-за отказа РФ принять некоторую армянскую продукцию через КПП "Верхний Ларс". В Минэкономики республики сообщили, что в результате со 2 декабря он открыт для всех видов автотранспорта, в том числе грузовых автомобилей, перевозящих скоропортящуюся сельскохозяйственную продукцию.