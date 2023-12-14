Подмосковье направит на строительство станции Химки-2 около 1 млрд рублей

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что проектирование ж/д станции готовы начать в 2024 году и выйти на строительство в 2025-м

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Проектирование железнодорожной станции Химки-2 в городском округе Химки начнется в 2024 году, к строительству планируется приступить в 2025 году. В бюджете Московской области на эти цели предусмотрено около 1 млрд рублей, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В своем Telegram-канале губернатор сообщил, что правительство Подмосковья начало работу над вопросами, поступившими президенту РФ Владимиру Путину к совмещенной прямой линии и пресс-конференции. По некоторым обращениям решение удалось найти до эфира.

"В Химках люди просили построить новую ж/д станцию Химки-2 на новом скоростном диаметре МЦД-3. Вместе с РЖД тему проработали, готовы начать проектирование в 2024 году и выйти на строительство в 2025-м. В областном бюджете на это уже заложено 1 млрд рублей", - написал Воробьев.

О проекте ТПУ "Химки-2"

Первоначально проект транспортно-пересадочного узла "Химки-2" был утвержден правительством Московской области в 2015 году, однако строительство станции не было начато. Объект должен был находиться между жилым комплексом "Две столицы" и торговым центром "Мега Химки", прилегая с востока к Ленинградскому шоссе. Согласно проекту 2015 года, ТПУ "Химки-2" должен был включать в себя многофункциональный вокзал, гостиницу, перехватывающие парковки, автобусную остановку и железнодорожную платформу, спортклуб и офисы. Он должен был обеспечить транспортную доступность двух крупных ЖК - "Солнечная система" и "Две столицы". Сроки запуска ТПУ неоднократно переносились, изначально его планировали сдать в 2016 году.

В апреле текущего года инициативная группа жителей городского округа Химки провела акцию по сбору подписей под обращением к президенту РФ Владимиру Путину за строительство станции Химки-2. Жители микрорайонов Новые Химки, Клязьма-Старбеево и Новокуркино собрали более 4,5 тыс. подписей.