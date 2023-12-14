В Подмосковье началась акция "Покорми птиц"

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил, что с каждым годом количество участников акции увеличивается

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Началась акция "Покорми птиц", в ходе которой жители Подмосковья изготавливают и развешивают кормушки, сообщила пресс-служба областного министерства экологии и природопользования.

"14 декабря в Московском регионе стартовала любимая всеми жителями Подмосковья акция "Покорми птиц", которая проводится по инициативе Минэкологии с 2018 года. По сложившейся традиции первую кормушку повесил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов в Парке сказок городского округа Люберцы", - говорится в сообщении.

Как отметил Фирсов, слова которого приводятся в сообщении, с каждым годом количество участников акции увеличивается: в 2022 году в ней приняли участие около 20 тыс. жителей Подмосковья, а в 2023 году - уже около 140 тыс. человек. "Предстоящий 2024 год не станет исключением, ждем от него нового рекорда", - сказал он.

Министр также отметил пользу от установки в Люберцах вендингового устройства для продажи птичьего корма. "Это не только удобно для жителей, но и безопасно для птиц, поскольку в автомат загружается именно тот корм, который им нужен и полезен", - пояснил Фирсов.

В ведомстве напомнили, что кормушка для птиц должна иметь борты и крышу, чтобы корм не сдувало ветром. В качестве корма для птиц лучше всего подойдут нежареные и несоленые семечки подсолнечника, просо (в небольших количествах), кусочки свежих или сушеных фруктов, несоленое свиное сало или кусочки вареного мяса, крошки белого хлеба.