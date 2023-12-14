В Ростове-на-Дону после обрыва восстановили контактную сеть электротранспорта

Как уточнил глава городской администрации Алексей Логвиненко, ведется очистка троллейбусных сетей на участке от улицы Таганрогской до проспекта Буденновского

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 декабря. /ТАСС/. Обрывы контактной сети электротранспорта в Ростове-на-Дону, к которым привел ледяной дождь, устранили, движение трамваев частично восстановили. Об этом сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

"Обрывы контактной сети троллейбусов и трамваев устранены. В настоящее время от наледи очищен контактный провод по трамвайному маршруту №1. Движение трамваев восстановлено. Также идет работа по очистке контактной сети на участке от улицы Чукотской до проспекта Буденновского. По окончании работ будет восстановлено движение трамваев по маршрутам №7, №10", - сообщил он.

По словам Логвиненко, также ведется очистка троллейбусных сетей на участке от улицы Таганрогской до проспекта Буденновского по маршрутам №14, №17, №17а. Кроме того, завершены ремонтно-восстановительные работы на высоковольтной линии в Аксайском районе, благодаря чему энергоснабжение многоквартирных домов и социальных объектов в микрорайоне Александровка возобновлено в полном объеме.

"Одновременно АО "Теплокоммунэнерго" выполнены переключения питания котельных от генераторов на постоянную схему. Все котельные работают в штатном режиме и выходят на нормативные параметры теплоснабжения потребителей. На случай повторных аварийных отключений электроэнергии генераторы оставляем на аварийном дежурстве", - добавил глава горадминистрации.

Он также уточнил, что в ночь на 13 декабря к обработке города реагентами привлекли 118 единиц техники, израсходовано 600 тонн реагентов. В расчистке тротуаров и дворов задействовали около 500 человек. Из 186 заявок, поступивших от горожан, отработано более 160.

О непогоде

В ночь на 11 декабря в Ростовской области прошел ледяной дождь, в регионе повредило линии электропередачи, повалило деревья, а также выросло количество ДТП. Движение трамвайных и троллейбусных маршрутов в Ростове-на-Дону приостановили из-за непогоды, которая привела к налипанию льда на контактной сети. Режим повышенной готовности в городе продлили до 18 декабря.

Также ранее ГУ МЧС по региону объявило штормовое предупреждение в связи с сильным гололедом, который ожидается в течение суток 15 декабря. Кроме того, порывы ветра усилятся и будут достигать 15-18 м/с.