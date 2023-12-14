Глава британского МИД рассказал, что приютил семью украинских беженцев

Дэвид Кэмерон считает, что со временем Украина сможет написать "историю успеха" и сравняться по ВВП с Польшей

ЛОНДОН, 14 декабря. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон сообщил, что приютил у себя дома семью украинских беженцев благодаря специальной правительственной программе.

"Культурные связи между нашими странами растут. Тот факт, что многие люди, в том числе я, приютили украинские семьи у себя дома, говорит о том, что перед нами открываются огромные возможности стать еще ближе к крупной европейской стране", - заявил руководитель Форин оффиса, выступая в комитете по европейским делам Палаты общин британского парламента.

Кэмерон также выразил мнение, что со временем Украина сможет написать "историю успеха" и сравняться по ВВП с Польшей.

В настоящий момент в Великобритании для украинцев действует так называемая спонсорская схема получения убежища: для этого им необходимо иметь на руках приглашение от физических лиц, благотворительных организаций или общин, которые гарантируют беженцам свой кров или же оплату им отдельного жилья. При этом британцам, которые принимают у себя беженцев, правительство выплачивает £350 ($445) в месяц. Эта сумма увеличивается до £500 ($635) в месяц по прошествии первого года содержания британскими семьями украинских беженцев.

В рамках этой программы в королевство перебрались около 130 тыс. украинцев. В частности, свой кров украинским беженцам предоставил министр обороны Великобритании Грант Шэппс. Помимо спонсорской схемы, Соединенное Королевство запустило программу воссоединения семей, чтобы в страну могли приехать родственники тех украинцев, которые проживали на территории Великобритании еще до начала российской спецоперации. Ею воспользовались около 60 тыс. граждан Украины.