Путин поприветствовал участников XXIII Международного зимнего фестиваля "Площадь искусств"

Президент России назвал фестиваль значимой частью творческого наследия народного артиста СССР Юрия Темирканова

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XXIII Международного зимнего фестиваля "Площадь искусств", отметив, что сам фестиваль является значимой частью творческого наследия народного артиста СССР Юрия Темирканова. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Площадь искусств" - значимая часть богатейшего творческого наследия Юрия Темирканова, выдающегося деятеля отечественной и мировой культуры. Фестиваль на протяжении многих лет с неизменным успехом проходит в Северной столице и по праву считается грандиозным событием в культурной жизни Санкт-Петербурга и всей страны", - говорится в сообщении.

По словам Путина, основатель фестиваля Юрий Темирканов был легендарным дирижером. "В нынешнем году фестиваль пройдет без великого маэстро, но убежден, что заложенные им традиции служения высокому искусству останутся визитной карточкой этого поистине уникального проекта", - добавил он.

Глава государства также обратил внимание на то, что фестиваль, объединяя на своих площадках известных исполнителей и творческие коллективы, предлагает публике обширную и разнообразную программу: концерты симфонической и камерной музыки, литературные вечера, выступления звезд балета. Президент пожелал участникам и гостям фестиваля ярких и незабываемых впечатлений.

XXIII Международный зимний фестиваль "Площадь искусств" открылся 14 декабря в Санкт-Петербурге исполнением 13-й симфонии Дмитрия Шостаковича на стихи Евгения Евтушенко. Нынешний фестиваль посвящен памяти народного артиста СССР Юрия Темирканова, неоднократно исполнявшего эту симфонию в своих программах.

"Площадь искусств" была основана Темиркановым в 1999 году и объединяет различные виды искусств. Традиционно вовлечены культурные институты Санкт-Петербурга, расположенные вокруг площади, давшей название фестивалю. В числе его постоянных участников Государственный Русский музей, Михайловский театр, Театр музыкальной комедии.