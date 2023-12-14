В Подмосковье одобрили 4 тыс. заявок на льготную газификацию за время действия программы

Воспользоваться программой социальной газификации могут жители 3,1 тыс. населенных пунктов, включенных в проект

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Общее количество одобренных заявок на льготное подключение газа по программе социальной газификации в Московской области достигло 4 тыс. Об этом сообщила пресс-служба "Мособлгаза".

"В Московской области продолжается прием заявок на льготное подключение по социальной газификации, которую реализует "Мособлгаз". На сегодня в регионе одобрено 4 тыс. заявок", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что речь идет обо всех заявках, одобренных с 1 марта 2022 года, когда начали действовать льготы по программе социальной газификации.

Воспользоваться программой социальной газификации могут жители 3,1 тыс. населенных пунктов, включенных в проект. В рамках программы им бесплатно проводят газ до границы земельного участка. В то же время есть льготные категории граждан, которые имеют право на бесплатное проведение газа и внутри участка - до газовой плиты или другого газового оборудования, а также на компенсацию стоимости газовых приборов на сумму до 80 тыс. рублей.

К льготным категориям относятся семьи, получающие пособие на ребенка до 16 лет, семьи пенсионеров со среднедушевым доходом не более 1,5 прожиточного минимума, одинокие пенсионеры с тем же доходом, многодетные семьи. Это также участники Великой Отечественной войны и их вдовы, инвалиды войны, члены семей участников и ветеранов войны, лица, награжденные знаками "Житель осажденного Севастополя" и "Жителю блокадного Ленинграда", труженики тыла.

Право на льготную газификацию распространяется на мобилизованных граждан и членов их семей, на семьи военнослужащих и сотрудников Росгвардии, погибших в специальной военной операции и контртеррористических операциях, а также на ветеранов боевых действий, говорится в сообщении.