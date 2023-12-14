В школах Орловской и Курской областей из-за непогоды отменили занятия в очном формате

В Орловской области 15 декабря на дистант перевели тех детей, которых в школы подвозили на автобусах

ТАСС, 14 декабря. Все ученики Курской области перешли на 15 декабря на дистанционное обучение из-за сильного снегопада, в Орловской области из-за непогоды на один день отменили очную форму занятий из-за запрета на выезд школьных автобусов.

"Завтра, 15 декабря, в курских школах объявлен день самоподготовки, а на территории области занятия пройдут в дистанционном формате", - написал в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

В Орловской области 15 декабря из-за сильного снегопада на дистант перевели тех детей, которых в школы подвозили на автобусах. "В целях безопасности принято решение перевести детей, подвоз которых осуществляется к базовым школам, на дистанционное обучение 15 декабря на один день", - написал в своем Telegram-канале губернатор Орловской области Андрей Клычков.

В начале учебного года власти Орловской области сообщали, что подвоз учеников осуществляют 171 школа и Мезенский лицей, это более 6,6 тыс. детей, для которых по 481 маршруту задействовано 307 школьных автобусов.

В Курской и Орловской областях зафиксировали сильный снег, ветер до 18 м/с, гололед, налипание мокрого снега, метель, снежные заносы на дорогах. Власти этих регионов призвали людей 15 декабря отказаться от поездок на личном автотранспорте, а также не оставлять машины с краю дорог, чтобы не мешать уборке снега.