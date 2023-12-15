На Кубани планируют создать региональную цифровую систему учета спортивных достижений

Благодаря сервису можно будет получить подробную информацию о процессе спортподготовки

КРАСНОДАР, 15 декабря. /ТАСС/. Цифровая система учета спортивных достижений Краснодарского края будет создана в регионе в рамках государственно-частного партнерства. Она позволит получить подробную информацию о спортподготовке и вести электронную базу нормативов, сообщается на официальном сайте администрации Краснодарского края по итогам заседания краевой комиссии по государственно-частному партнерству.

"Акционерное общество "Мой спорт" выступило с частной инициативой о создании цифровой системы учета спортивных достижений Краснодарского края. Благодаря сервису все заинтересованные лица смогут получить подробную информацию о процессе спортивной подготовки. Это можно сравнить со школьным электронным дневником, но только для спортсменов", - приводятся в сообщении слова заместителя министра экономики Краснодарского края Данила Богданова.

Отмечается, что проект планируют реализовать в рамках государственно-частного партнерства, система сможет охватить 161 организацию по спортивной подготовке с почти 100 тыс. обучающимися и 2,5 тыс. тренерами.

"Платформа позволит оцифровать методику и планы спортподготовки, вести электронную базу контрольно-переводных нормативов. Также каждый спортсмен сможет создать свой персональный профиль, вести дневник самоконтроля и использовать инструменты оценки эффективности тренировок", - уточнили в администрации.

В настоящее время в Краснодарском крае реализуется 81 проект в рамках государственно-частного или муниципально-частного партнерства. Общий объем инвестиций - 88,1 млрд рублей, из них частные - 50,8 млрд рублей.