На Чукотке ожидаются метель и ветер до 28 м/с

В МЧС рекомендовали жителям не оставлять детей без присмотра, держаться вдали от ветхих конструкций и не выезжать за пределы населенных пунктов

ТАСС, 15 декабря. Низовая метель и ветер с порывами до 28 м/с ожидаются в пятницу на Чукотке. Жителям рекомендовано держаться подальше от ветхих конструкций и не выезжать за пределы населенных пунктов без особой надобности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Чукотскому АО.

"15 декабря прогнозируется северо-восточный ветер с усилениями до 14 м/с. На арктическом побережье и местами в континентальной части порывы будут достигать 22 м/с, на побережье Берингова моря - 28 м/с с низовой метелью", - говорится в сообщении ведомства.

ГУ МЧС России по региону рекомендует жителям не оставлять детей без присмотра, при сильном ветре держаться вдали от ветхих конструкций, не выезжать за пределы населенных пунктов. Из аэропорта Анадыря задержаны два рейса в Певек и Залив Креста.