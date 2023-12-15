В Усть-Большерецком районе Камчатки из-за шторма закрыли участок дороги

Ограничение ввели для всех видов транспорта

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 декабря. /ТАСС/. Участок трассы в Усть-Большерецком районе Камчатки закрыт из-за перелива песчаной косы водами Охотского моря, сообщает ГУ МЧС России по региону.

"Утром 15 декабря ограничили движение для всех видов транспорта на участке автодороги Начикинский совхоз - село Усть-Большерецк - поселок Октябрьский с подъездом к пристани Косовово - колхоз имени Октябрьской революции в Усть-Большерецком муниципальном районе", - говорится в распространенном сообщении.

Дорогу до поселка регулярно размывает штормами. Глава Камчатки Владимир Солодов дал поручение ее укрепить.

Усть-Большерецкий район - рыболовецкий район на Камчатке, в котором работают несколько крупных рыбоперерабатывающих предприятий региона.