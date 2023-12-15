В ремонт магистральных теплосетей в Хабаровске в 2024 году вложат около 1 млрд рублей

На эти деньги отремонтируют 20 объектов

ХАБАРОВСК, 15 декабря. /ТАСС/. Около 1 млрд рублей вложат в ремонт магистральных теплосетей в Хабаровске в будущем году, сообщили в АО "Дальневосточная генерирующая компания" (ДГК, входит в группу Русгидро).

"В следующем году на работы планируется направить 987 млн рублей. На эти средства выполнят ремонт на 20 объектах (12,7 км теплосетей), что значительно больше показателей 2023 года", - говорится в сообщении. Как уточнили ТАСС в компании, в 2023 году было отремонтировано около 7 км.

Энергетики продолжат ремонт ряда тепломагистралей. Запланированы работы на ул. Серышева напротив Дальневосточного государственного университета путей сообщения. Там необходимо заменить 1 088 м трубы. Масштабно сети в этом месте не менялись с 1980 года, производился только текущий ремонт нескольких участков.

Под улицей Ленина построят монолитный полупроходной тоннель. Железобетонная конструкция предназначена для защиты труб от внешних нагрузок, а также от контакта поверхности трубы с грунтом при подземной прокладке трубопроводов. Там заменят трубу с увеличением диаметра, что повысит надежность теплоснабжения и даст возможность подключения новых потребителей.

В 2024 году начнется реконструкция паропровода от Хабаровской ТЭЦ-1. Предстоит полностью заменить 2,8 км сетей, которые обеспечивают паром предприятия города. Это необходимо для подачи качественного ресурса с нормативными параметрами и давлением.

"Объемы работ значительные. В феврале стартует процедура выбора подрядчиков. С наступлением устойчивой теплой погоды начнем работы", - сказал начальник отдела подготовки и проведения ремонтов СП "Хабаровские тепловые сети" АО "ДГК" Алексей Кауров.

ДГК

Дальневосточная генерирующая компания - первая по величине установленной мощности генерирующая компания Дальнего Востока и крупнейший участник энергетического рынка округа. Производит тепловую и электрическую энергию, обеспечивает централизованным теплоснабжением юг макрорегиона.