На месте стадиона "Фили" в Москве появится многофункциональная спортивная арена

На новом объекте смогут проводить соревнования по гандболу, игровым видам спорта и единоборствам, спортивные сборы и тренировки профессиональных команд, развлекательные мероприятия

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Новая многофункциональная спортивная арена на 5 тыс. зрителей появится в Москве на месте стадиона "Фили", сообщил мэр Сергей Собянин.

"На месте устаревшего стадиона "Фили" появится многофункциональная спортивная арена на 5 тыс. зрителей. <...> На новом объекте смогут проводить соревнования по гандболу, игровым видам спорта и единоборствам, спортивные сборы и тренировки профессиональных команд, развлекательные мероприятия", - сообщил он в своем Telegram-канале.

Мэр уточнил, что строительство будет идти за счет инвестора, который вложит порядка 10 млрд рублей. А статус инвестиционного приоритетного проекта позволит снизить нагрузку по региональным налогам до 25%.

Ставка налога на прибыль, зачисляемая в городской бюджет, будет уменьшена до 13,5% вместо стандартных 17%, обнулена ставка налога на имущество, арендная ставка земельного участка уменьшена до 0,01% от кадастровой стоимости.