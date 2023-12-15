В нескольких районах Сахалинской области из-за циклона объявили экстренное предупреждение

В пресс-службе ГУ МЧС по региону заявили о готовности сил и средств для ликвидации возможных последствий опасных погодных условий

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 декабря. /ТАСС/. Спасатели объявили на 17 декабря экстренное предупреждение в 8 районах Сахалина и на всей территории Курильских островов (Сахалинская область) в связи с прогнозируемой непогодой. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"В Сахалинской области ожидается прохождение циклона. В администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры были направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных метеорологических явлений, готовы к реагированию", - сказали в управлении.

По информации местных синоптиков, 17 декабря на территории Томаринского, Макаровского, Долинского, Невельского, Холмского, Анивского, Корсаковского районов и в городе Южно-Сахалинске прогнозируется снег, местами сильный снег, на побережье штормовой ветер 18-23 м/с, метель. Также 17 декабря на территории Южно-Курильского и Курильского районов (южная группа Курильских островов) прогнозируются осадки, преимущественно в виде мокрого снега, местами сильные, днем - усиление ветра до 25-30 м/с (почти ураганный). Ночью 18 декабря на территории Северо-Курильского района (северная группа Курильских островов) прогнозируется сильный снег, штормовой ветер 17-22 м/с.