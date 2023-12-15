В Подмосковье за 11 месяцев зарегистрировали на 5% меньше преступлений, чем в 2022 году

Более 15 тыс. преступлений было совершено в сфере компьютерной информации, более 7 тыс. - в сфере незаконного сбыта наркотиков

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Более 65 тыс. преступлений зарегистрировано за 11 месяцев текущего года в Подмосковье. Это на 4,8% меньше, чем в прошлом году, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Московской области.

"За 11 месяцев 2023 года в Московской области зарегистрировано 65 287 преступлений, что на 4,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, более 15 тыс. преступлений было совершено в сфере компьютерной информации, более 7 тыс. - в сфере незаконного сбыта наркотиков. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года эти показатели увеличились на 8,9% и 6,6% соответственно.

При этом, отметили в пресс-службе, значительно сократилось количество разбоев, грабежей и краж автомобилей - количество этих преступлений сократилось более чем на 24%.