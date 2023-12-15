Госдума приняла закон о праве НКО менять состав учредителей

Одним из оснований исключения учредителя будет являться прекращение его деятельности в связи с ликвидацией или исключением из единого государственного реестра юрлиц

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, который позволит некоммерческим организациям (НКО) менять состав учредителей решением высшего органа управления или по решению суда. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Документ был внесен в Госдуму группой депутатов от "Единой России" во главе с председателем профильного думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольгой Тимофеевой в октябре этого года, принят в первом чтении в ноябре.

Депутаты разработали проект закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", который разрешает исключать лица из состава учредителей НКО по инициативе ее органов управления или по решению суда о признании лица недееспособным или безвестно отсутствующим.

Уточняется, что одним из оснований для исключения учредителя - физического лица будет считаться его смерть, юридического лица - прекращение его деятельности в связи с ликвидацией или исключением из единого государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа.

Как ранее поясняла один из авторов проекта, зампред профильного думского комитета Ольга Занко, нередки случаи, когда НКО оказывается в тупике из-за "потерянных" учредителей, а связь с ним прерывается по разным причинам: от утраты интереса к работе НКО до смерти учредителя. По ее мнению, НКО при текущем законодательстве "не может собрать ни высший исполнительный орган, ни внести изменения, ни принять управленческие решения".

Она отметила, что данную тему поднимали руководители НКО на дискуссионном клубе сторонников партии "Единая Россия" по вопросам совершенствования законодательства в сфере некоммерческих организаций.