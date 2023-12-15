В Москве патруль ЦОДД вытащил из сугробов более 60 большегрузов за ночь

Автовладельцам рекомендуют пользоваться городским транспортом, который работает штатно

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Свыше 60 грузовых автомобилей были вытащены из московских сугробов за ночь, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"30 экипажей дорожного патруля ЦОДД продолжают помогать водителям на дороге 24/7. Буксируют увязших в сугробах, помогают с мелкими неисправностями авто, оформляют европротоколы. Особенно сложно на МКАД - здесь буксуют грузовики. За ночь дорожный патруль помог выбраться из снежного плена 63 большегрузам", - говорится в публикации.

Автовладельцам рекомендуют сегодня пользоваться городским транспортом, который работает штатно. Горожан также просят быть предельно внимательными и аккуратными во время снегопада в Москве и с пониманием отнестись к работе коммунальной техники.

"Городские службы ликвидируют последствия сильного снегопада. По прогнозам синоптиков, осадки продолжатся и сегодня в течение всего дня. Коммунальная техника в цикличном режиме проводит сплошное механизированное подметание и противогололедную обработку проезжей части и тротуаров", - сообщается в официальном телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.