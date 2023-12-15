"Азимут" начал выполнять тестовый рейс из Минеральных Вод в закрытый аэропорт Краснодара

Согласно онлайн-табло авиакомпании, рейс имеет статус "отправляется"

КРАСНОДАР, 15 декабря. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Азимут" начинает выполнять тестовый рейс из Минеральных Вод в закрытый с февраля 2022 года аэропорт Краснодара для возможности принятия решения о возобновлении полетов, следует из данных онлайн-табло авиакомпании "Азимут".

"Рейс А 49007, вылет Минеральные Воды, ожидаемое [время вылета] - 13:00, прибытие Краснодар, план [времени прибытия] - 14:15", - следует из данных онлайн-табло.

Уточняется, что затем борт совершит обратный рейс из Краснодара, планируемое время вылета в 15:15, самолет должен прибыть в Минеральные Воды в 16:30.

Согласно онлайн-табло авиакомпании "Азимут", рейс имеет статус "отправляется".

Ранее власти Кубани сообщали, что аэропорт 15 декабря обслужит тестовый рейс, по итогам которого будет принято решение о возможности снятия авиационных ограничений в аэропорту Краснодара. Как сообщали в пресс-службе аэропорта, технический рейс выполняется для проверки систем и оборудования аэропорта. О своем интересе к полетам в Краснодар заявили авиакомпании, входящие в группу "Аэрофлот" - сам головной "Аэрофлот", "Россия" и "Победа", а также S7. Возобновление работы аэропорта в Краснодаре способствовало бы упрощению логистики для туристической отрасли на юге страны.

Россия закрыла с 24 февраля 2022 года для гражданских самолетов часть своего воздушного пространства на юге и в центральной части страны из-за проведения специальной военной операции на Украине. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. В Краснодарском крае все это время авиасообщение осуществляется из аэропорта Сочи, который работает в режиме логистического хаба. О планах по снятию в ближайшее время авиационных ограничений в аэропортах Геленджика и Анапы пока не сообщалось.