В ДРК от оспы обезьян с начала года умерли более 600 человек

Нынешняя вспышка "распространяется географически, в том числе в провинциях, где ранее не было случаев заражения", заявила руководитель подразделения ВОЗ по борьбе с оспой обезьян Розамунд Льюис

ЖЕНЕВА, 15 декабря. /ТАСС/. Более 600 человек умерли в Демократической Республике Конго (ДРК) от болезни mpox (новое наименование оспы обезьян) с начала года. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), подчеркнув, что болезнь присутствует в 22 из 26 провинций африканской страны, которая переживает самую сильную вспышку mpox после предыдущего пика заболеваемости в 2020 году.

ДРК переживет вспышку mpox, которая "представляет риск для жителей этой страны, соседних государств и всего мира", заявила на брифинге в Женеве руководитель подразделения ВОЗ по борьбе с оспой обезьян Розамунд Льюис. "С 1 января до середины ноября 2023 года в ДРК было зарегистрировано более 13 тыс. случаев с подозрением на mpox и более 600 случаев смерти", - отметила она, добавив, что речь идет о "самом большом числе случаев в год по сравнению с предыдущим пиком 2020 года, когда было зарегистрировано более 6 тыс. случаев".

Нынешняя вспышка "распространяется географически, в том числе в провинциях, где ранее не было случаев заражения", продолжила Льюис. Болезнь обнаружена "в 156 медицинских зонах 22 из 26 провинций". ВОЗ недавно завершила миссию в ДРК для оценки ситуации и поддержки национальных мер реагирования. Льюис расценила ситуацию как очень сложную, напомнив, что африканская страна сталкивается с другими неотложными проблемами, включая холеру и гуманитарный кризис.

"Вспышка в ДРК является напоминанием о необходимости дальнейшего глобального сотрудничества и координации усилий в целях контроля и, в конечном итоге, ликвидации передачи mpox от человека к человеку", - сказала Льюис. Она сообщила, что в начале декабря в ВОЗ поступили сообщения о предполагаемой вспышке mpox на круизном лайнере, следовавшем в Юго-Восточную Азию. ВОЗ призвала население, местные органы здравоохранения, организаторов круизов и других массовых мероприятий "продолжать обмениваться информацией, повышать осведомленность и принимать все меры для снижения риска вспышек болезни".

Mpox - редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с тропическими лесами. Первый случай передачи этого заболевания от животного человеку был зафиксирован в 1970 году на территории ДРК. По данным ВОЗ, вирус передается человеку от диких животных, таких как грызуны и приматы, а его вторичное распространение путем передачи от человека человеку носит ограниченный характер. Обычно коэффициент летальности при вспышках mpox составляет от 1% до 10%. При этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп.