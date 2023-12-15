"Азимут" в новогодние праздники выполнит дополнительные рейсы из Сочи в Тель-Авив

Рейсы будут выполняться 30 декабря 2023 года и 6 января 2024 года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 декабря. /ТАСС/. Российская авиакомпания "Азимут" выполнит дополнительные рейсы из Сочи в Тель-Авив в период новогодних праздников. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

"Авиакомпания "Азимут" информирует о выполнении дополнительных рейсов из Сочи в Тель-Авив в период новогодних праздников. Рейсы будут выполняться 30 декабря 2023 года и 6 января 2024 года", - говорится в сообщении.

В ноябре авиакомпания "Азимут" приостановила выполнение прямых рейсов из Минеральных Вод в Тель-Авив после событий в аэропорту Махачкалы, когда произошли массовые беспорядки из-за прибытия регулярного рейса из Тель-Авива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Как уточнили ТАСС в службе клиентской поддержки авиакомпании, ограничения продлены до середины января 2024 года. Отправиться в столицу Израиля из Минвод можно с пересадкой в аэропорту Сочи. Рейсы из Сочи продолжаются без изменений.

"Азимут" - авиаперевозчик, базирующийся в аэропортах Платов (Ростов-на-Дону) и Пашковский (Краснодар). Флот состоит из самолетов SSJ-100-95LR с увеличенной дальностью полета. В расписании - рейсы более 100 направлений по РФ и за рубеж.