Суд частично удовлетворил иск принца Гарри к издательству MGN о прослушке

Издательство должно выплатить ему £140 660 ($180 тыс.) в качестве компенсации

ЛОНДОН, 15 декабря. /ТАСС/. Телефоны британского принца Гарри подвергались прослушке со стороны газет, входящих в корпорацию Mirror Group Newspapers (MGN). Подобный вердикт вынес судья Тимоти Фанкурт Высокого суда Лондона, частично удовлетворив иск младшего сына короля Великобритании Карла III.

Фанкурт пришел к заключению, что 15 из 33 статьей, которые принц Гарри перечислял в своем иске, были подготовлены на основании прослушки его телефонов. Указанные статьи были опубликованы с 1996 по 2009 годы.

При этом судья заявил, что сам масштаб прослушки был умеренным. "Я счел дело герцога [Сассекского] о перехвате голосовой почты и незаконном сборе информации доказанным лишь частично. Я обнаружил, что 15 из 33 рассмотренных статей были результатом взлома его мобильного телефона или мобильных телефонов его помощников, либо результатом другого незаконного сбора информации. Я считаю, что его телефон был взломан лишь в незначительной степени, и что это, вероятно, тщательно контролировалось определенными людьми в каждой газете", - постановил Фанкурт.

Он постановил издательство выплатить принцу Гарри £140 660 ($180 тыс.) в качестве компенсации.

Как уточняет газета The Daily Telegraph, всего герцог Сассекский, который занимает пятую строчку в очереди престолонаследия, требовал от MGN выплатить ему £440 тыс. Всего же, по подсчетам Reuters, принц Гарри, проживающий в США, инициировал шесть судебных тяжбах против британских газет.