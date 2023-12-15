Путин: нельзя закрывать в отдаленных селах по всей России школы, банки, учреждения

Иначе поменяется сама "география страны", отметил президент

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Закрыть из экономических соображений школы, банки и другие учреждения во всех отдаленных населенных пунктах России нельзя, иначе поменяется сама "география страны". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на съезде железнодорожников.

Таким образом он прокомментировал работу поликлиник РЖД в отдаленных населенных пунктах, где других медучреждений нет. По его словам, это касается не только сферы медицины.

"Такие же ситуации складываются у нас в сфере образования в небольших населенных пунктах, где проживает небольшое количество граждан, но закрытие школы ведет к окончательной деградации этого населенного пункта. Или в сфере работы почты, где тоже с экономической точки зрения невыгодно работать, небольшое количество граждан проживает, и лучше бы, исходя из этих соображений, это отделение закрыть", - сказал Путин. То же самое связано с работой Сбербанка и других финансовых учреждениях в деревнях и поселках.

"Если мы все это будем закрывать, у нас география страны будет меняться. Это проблема страны с большой территорией. Всегда надо сопоставлять экономические возможности и планы территориального развития", - подчеркнул Путин.

Обращаясь к присутствующим на встрече представителям РЖД, он также попросил их сохранить в отдаленных населенных пунктах сеть работающих там сейчас поликлиник. "Мы не имеем права их [жителей отдаленных территорий] оставить без медицинской помощи. Эту сеть надо сохранять", - сказал президент.